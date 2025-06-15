Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında bu ay 540 bin tam bağımlı vatandaş ve ailesine toplam 5,4 milyar TL ödeme yapılmaya başlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, her ay ortalama 540 bin kişinin yararlandığı yardım kapsamında bu ay toplam 5,4 milyar TL dağıtıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı’nın, engelli bireylerin aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürebilmeleri ve aile bütünlüğünün korunması amacıyla hayata geçirildiğini vurguladı.

Bakan Göktaş, “Engelli vatandaşlarımızın aile ortamında desteklenmesini önceliyoruz. Bu yardımla, engellilerin evlerinden ayrılmadan aileleriyle bir arada yaşamalarına katkıda bulunuyor, aile birliğini güçlendiriyoruz” dedi.

HAK SAHİBİNE AYLIK 10 BİN 125 TL ÖDEME

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 10 bin 125 TL ödeme yapıldığını belirten Bakan Göktaş, “Bu ay 540 bin vatandaşımıza toplam 5,4 milyar lira desteği ulaştırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak, hak temelli ve şeffaf sosyal yardım politikalarımızı sürdürülebilir şekilde devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.