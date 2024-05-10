Gölcük’te İçişleri Bakanlığınca “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde yaya geçitleri kırmızıya boyandı ve yoldan geçen araç sürücülerine uyarılarda bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında anlamlı bir çalışma yapıldı. İçişleri Bakanlığınca “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde yaya geçitleri kırmızıya boyanarak yoldan geçen araç sürücülerine uyarılarda bulunuldu. Piri Reis İlkokulu önünde düzenlenen etkinlikte öğrencilere trafik bilinci aşılamak, trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak hedeflendi.

ÖĞRENCİLER SÜRÜCÜLERİ PANKARTLARLA UYARDILAR

Etkinliğe Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, Piri Reis İlkokulu öğrencileri, polisler ve zabıtalar katıldı. Etkinlikte öğrenciler, Kaymakam Gültekin ve Başkan Yardımcısı Uzuner ile birlikte yaya geçitlerini kırmızıya boyayıp, ellerindeki pankartlar ile yoldan geçen araç sürücülerine uyarılarda bulundular.