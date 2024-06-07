Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde KVK onaylı olarak üretilen Türkiye’nin yeni akıllı cep telefonu OVION, Kayseri Ticaret Odası’nda tanıtıldı. KTO Başkanı Gülsoy, “Ticari zekâsı ile ünlü olan Kayseri’de İş İnsanı Mustafa Kemal Saçmacı tarafından üretimi gerçekleştirilen yeni akıllı cep telefonu OVION, şehrimizin marka değerinin gücünü daha da artırmıştır. Yerli akıllı cep telefonu, akıllı saati ve kablosuz kulaklığı ile bir bütün olarak satışa sunulan OVION’un şehrimizde ve ülkemizde ilgi göreceğine inanıyorum. Teknolojik yatırımıyla bizleri gururlandıran Saçmacı’yı tebrik ediyor, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Mehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilmeye başlanan Türkiye’nin yeni akıllı cep telefonu markası OVION ile akıllı saati, Kayseri Ticaret Odası’nda tanıtıldı.

Ödül Madeni Eşya firması sahibi Mustafa Kemal Saçmacı, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’u makamında ziyaret ederek yeni akıllı cep telefonu OVION’un üretim süreçlerini ve teknik özelliklerini paylaştı.

Yerli üretim cep telefonunu yakından inceleyen KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Teknoloji üretiminde şehrimizde teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatıyla katma değeri yüksek olan akıllı cep telefonu üretilmesi bizleri oldukça memnun etmiştir. Şehrimizin marka değerine güç katmıştır. Biz iş insanlarımıza sürekli olarak katma değeri yüksek ürünler üretmeleri yönünde telkinde bulunuyoruz. Teknolojiye yatırım yaparak Kayseri’mizi gururlandıran değerli iş insanımız Mustafa Kemal Saçmacı’yı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bizim de artık gururla bahsedeceğiz bir akıllı telefon markamız var. Yerli ve milli üretim oranın artması en büyük dileğimizdir. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatımıza olumlu katkı sağlayacak olan OVION’un tüketicilerimiz tarafından ilgi göreceğinden şüphem yok. İthalatımızda da teknolojik ürünlerin başında gelen cep telefonunu talebinin yerli akıllı telefonumuzdan karşılanması iş dünyasının temsilcileri olarak bizleri de mutlu edecektir. Kayserimizdeki bu tür inovasyon hamlelerinin artmasını, ülkemizin cari açığının kapanmasında katkı sunmasını diliyorum. “ diye konuştu.

Ödül Madeni Eşya Firması sahibi İş insanı Mustafa Kemal Saçmacı’da OVION markasını Kayseri’ye ve Türkiye’ye kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KVK onaylı olarak 2 yıl garantili şekilde OVION V10 Lite, OVION V20 Pro ve OVION V30 Ultra olmak üzere 3 model akıllı cep telefonunun üretimini yaptıklarını ifade eden Saçmacı, “Kayseri’de teknolojik yatırım yapma düşüncesiyle çıktığımız bu yolda çok şükür bir başarı yakaladık. 3 çeşit modelimizde android işletim sistemi, NFC özelliği ve muhteşem kamerası var. Fiyatıyla oldukça ilgi görüyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Akıllı cep telefonu modellerimizin yanı sıra akıllı saat ve bluetooth kulaklık ürünlerimizi de kullanıcıların beğenisine sunmaktayız. İnşallah ilerleyen yıllarda yerli ve millilik oranı daha da yüksek üretime geçeceğimize inanıyoruz. Şehir protokolümüze yaptığımız tanıtımlarla OVION markamıza gösterilen teveccüh, bizleri çok sevindiriyor. Ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızı şimdi daha iyi anlıyoruz. Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy’a da destekleri ve göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.