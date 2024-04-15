Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Gümrük Muhafaza birimleri 2024 yılı ilk çeyreğinde yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 300 artışla 8 milyar Türk Lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakaladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Gümrük Muhafaza ekiplerinin 2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin çalışmaları videolu paylaşımla kamuoyuna duyuruldu.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2024 yılı ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine (29 milyon TL idi) kıyasla, yaklaşık yüzde 2 bin 600 artışla 800 milyon TL değerinde değerli maden yakalamasının gerçekleştirildiğinin altı çizilirken, yakalaması yapılan madenlerde en fazla artış yüzde 2 bin 966 artış oranı ve 771 milyon 355 bin 366 TL ile altın, yüzde 3 bin 630 oran ve 18 milyon 927 bin 739 TL toplam değer ile pırlantada görüldü.

Gümrük Muhafaza birimlerince, 2024 yılı ilk çeyreğinde yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, ⚠️ bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %300 artışla 8 milyar Türk Lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.⚠️ 2024 yılı ilk üç… pic.twitter.com/ESloQPnTC0— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) April 15, 2024

Bu arada Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri son günlerde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Habur Gümrük Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde şüpheli görülen araç üzerinde yapılan aramalar sonucunda, aracın doğal bölmelerine saklanmış halde 12 adet külçe altın ele geçirilirken, yakalanan külçe altınların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu belirlendi.