Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Belediye Meclis Üyeleri ve CHP Güzelbahçe İlçe Örgütü ile birlikte Anıtkabir’e giderek Ata’nın huzuruna çıktı. Başkan Günay Anıtkabir Özel Defteri’ne, “Bir asrı aşan fikirlerinden bize hedef olarak gösterdiğin yolunda durmadan, yılmadan, usanmadan yürümeye devam ediyoruz” satırlarını yazdı.ANKARA (İGFA) - Güzelbahçe Belediye BaşkanıMustafa Günay, Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti. Belediye Meclis Üyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyre ve İlçe Örgütü ile birlikte Anıtkabir’de Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Başkan Günay, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

‘EMENATİNİN YILMAZ BEKÇİLERİYİZ’

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Anıtkabir Özel Defterine: “Atam;

Bir asrı aşan fikirlerinden bize hedef olarak gösterdiğin yolunda durmadan, yılmadan, usanmadan yürümeye devam ediyoruz. And olsun ki nefesimiz tükenene kadar milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Güzelbahçelilerin nazarında, aziz hatıran önünde bir kez daha eğilip, şükranlarımızı sunuyoruz.

Emanetinin yılmaz bekçileriyiz. Ruhunuz şad olsun.”

Başkan Günay ve beraberindeki heyet ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geçerek Cumhuriyet Halk Partisi Grup toplantısına katıldı.