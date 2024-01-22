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Muğla Büyükşehir Belediyesi 109 Milyon TL yatırımla Denizova GES Projesi’ni hayata geçiriyor. Perşembe günü Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katılımıyla projenin tanıtım töreni yapılacak.

MUĞLA (İGFA) - İl genelinde yenilenebilir enerjiye büyük yatırım yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi GES yatırımlarından en önemlisini Menteşe ilçesi Denizova Mahallesi’nde hayata geçiriyor. 109 Milyon TL yatırımla hayata geçirilecek Güneş Enerji Santrali 5 MWe (6,22 MWp) kurulu güce sahip olacak.

Türkiye’nin günlük ortalama güneşlenme süresi en yüksek şehirlerinden biri olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi kurduğu güneş enerji santralleri ile hem çevreyi hem bütçesini korumaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi il genelinde MUSKİ olarak arıtma tesisleri, içme suyu pompaları gibi çok fazla elektrik tüketen tesislere sahip. Büyükşehir Belediyesi devreye alacağı Menteşe Denizova Güneş Enerji Santrali ile yıllık 9.3 Milyon Kwh elektrik üretecek. MUSKİ il genelinde yıllık 150 Milyon kwh elektrik tüketiyor. 96 bin 832 metrekare arazi üzerine kurulacak Güneş Enerji Santrali 109 Milyon TL’ye mal olacak. Yıllık 19 Milyon 623 Bin TL değerinde elektrik üretmesi planlanan santral 340 bin ağacın temizleyeceği karbon emisyonunu ortadan kaldıracak.

PROJE SAHASINA 400 AĞAÇ DİKİLECEK

Muğla Büyükşehir Belediyesi kendi arazisi olan 96 bin 832 metrekare üzerine inşa edeceği Güneş Enerji Santrali 11 bin 310 adet 550 w güce sahip güneş panellerinden oluşacak ve arazinin yüzde 86’sına kurulacak. Güneş Enerji santrali kurulan arazi için ilgili kurum, bakanlık görüşlerini alan Büyükşehir Belediyesi tarım ve orman arazisi olmayan alana bu yatırımı yapacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi proje sahası çevresine 1842 metre arazinin 592 metre orman sınırı 1250 metrelik ağaçsız sınır bölgesine 3 metre arayla 400 adet ağaç dikecek.