Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği, genel kurul sonrası yeni yönetim ve denetim kurulunda görev bölümü yaptı. Murat Savaş başkanlığındaki yönetim, çalışmalarına başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği, son genel kurul toplantısının ardından seçilen yönetim ve denetim kurullarının görev dağılımını tamamladı.

Derneğin yeni dönemde yol haritasını belirleyecek yönetim kurulu, toplantıda görev bölümünü gerçekleştirdi.Görev bölümü sonrası yönetim, projeler ve etkinlikler için hazırlıklara başladı.

Buna göre Murat Savaş başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda; S. Bülent Ayan Başkan Yardımcısı, Uğur Akagündüz sekreter, Şener Şentürk Muhasip olurken, Gurbet Gökçe üye olarak kaldı.

Yeni dönemde Tunç Üçer başkanlığındaki Denetim Kurulu'nda ise, Mehmet Seleci ve Olgay Güler görev aldı.