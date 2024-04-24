Güzelbahçe Belediyesi Genco Erkal Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konser yoğun ilgi gördü.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, belediye meclis üyeleri ve salonu dolduran Güzelbahçelilere karadeniz ezgilerinin yanı sıra sevilen birçok parçayı da repertuvarında seslendiren Niyazi Koyuncu muhteşem bir gece yaşattı. Zaman zaman hareketli şarkılarda vatandaşlar oynadı, Niyazi Koyuncu halkın arasına girerek hem oynadı hem şarkılarını söyleyerek keyifli bir gece yaşattı. Konser sonunda CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek sahneye çıkarak Niyazi Koyuncu ile düet yaptı.

Konser bitiminde Niyazi Koyuncu’ya çiçek takdim eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Sevgili kardeşim Niyazi’yi seçim öncesi ağırladık. O gün kendisinden bir söz aldık. Kazandıktan sonra tekrar Güzelbahçe’de misafir etmek istedik. Geçen seferki konserde salona sığamadık. Bu sefer amfi tiyatroda misafir ettik. Kazandık ve Niyazi Koyuncu’yu tekrar söz verdiğimiz gibi sizlerle buluşturduk. Kendisini Güzelbahçe’de tekrar görmek bizler için büyük mutluluk. Sevgili halkımız bizleri yalnız bırakmadı. Sizlere de teşekkür ediyorum. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’mızı sabah çocuklarımızla akşamda konserle ismine yaraşır bir şekilde coşkuyla kutladık. Bundan sonra da her yıl daha büyük bir coşkuyla kutlayacağız” diye konuştu.