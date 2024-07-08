Hacılar Erciyesspor A Takımı, yaz spor okulu, spor akademisi ve tüm yaş gruplarındaki altyapı takımları Mehmet Susamış'a emanet edildi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Erciyesspor Kulübü’nün tüm faaliyetlerinin başına sportif ve teknik direktör olarak getirilen Mehmet Susamış’a ve takımlara başarılar diledi.

‘Hacılarımız ve gençlerimiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz’ parolası ile sportif anlamdaki çalışmalarda da hızını kesmeyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, takımın BAL Ligi’nde istenileni vermemesi nedeniyle bir alt ligde mücadelesine devam edecek olması ve bu nedenle yaşanan sportif anlamdaki gelişmelere değinerek, “Mehmet Susamış Hocamız ile birlikte genç ve dinamik bir A takımı kurma çalışmalarımız devam ediyor. Hacılarımızı bir futbol ve spor merkezi yapma çalışmalarımıza ara vermeden gayretle devam ediyoruz. Hacılarımızın ve Kayserimizin gençlerine ve çocuklarına, güzel tesislerimizde ve deneyimli ekiplerle en iyi şekilde spor hizmeti ve eğitimi sunmak amacıyla çıktığımız bu yolda, elimizden gelen ne varsa yapacağız” dedi. Hacılar Erciyesspor Başkanı Yusuf Hakan Özdemir ise yaptığı açıklamada, "A Takım yapılanma çalışmalarına da başladık. Yakında A takım antrenmanlarımız başlayacak. Amacımız hem spor faaliyetlerinde başarılar elde etmek hem de gençlerimize sahip çıkmak olacak. Mehmet Susamış Hocamız önderliğinde yapılan bu yeni oluşumun hocamıza, Hacılarımıza ve Hacılar Erciyesspor camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.