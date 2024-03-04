Hasan Dinçer; "Mehmet Aker büyüğüm uzun zamandır tanıştığımız, sevdiğimiz, saydığımız bir ağabeyimiz. Buraya seçim çalışmasına gelmedik. Sohbet etmeye geldik, bir çayını içmeye geldik. Elbette bizim Demokrat Parti’den Efeler Belediye Başkan Adayı olmamız buna vesile oldu. İnsanın böyle ziyaretlere ihtiyacı muhakkak var. Eski günleri hatırladık. Neler yaşamışız. Nerden nereye gelmişiz. Film şeridi gibi geçti gözümüzün önünden. Kendisiyle yıllar öncesine dayana bir hukukumuz var. Mehmet Aker, Zeybek Mahallesi Muhtarlığına tekrar aday oldu. Değerli büyüğüme şimdiden başarılar diliyorum. Bizleri içten ve samimi karşılaması, misafirperverliği, hoş sohbeti için teşekkür ediyorum" dedi.