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Gazeteci-Yazar Metin Özmen Batman’ın Hasankeyf ilçesinde “Başarıda Arkadaş Seçimi1 konulu konferans verdi.BATMAN (İGFA) - Hasankeyf Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesinde verilen konferansta konuşan Özmen, Başarıda Arkadaş Seçiminde dikkat edilmesi gereken konulara değindi.

Özmen, özellikle lise yıllarında yapılan yanlış arkadaş seçimlerinin hayattaki bütün başarıları olumsuz etkilediğini, bu yüzden öğrencilerin lise yıllarında arkadaş seçerken mutlaka iyi ahlaklı ve başarıya odaklanmış arkadaşlar edinmeleri gerektiğini belirtti.

Birçok kötü alışkanlığın da yanlış arkadaş seçiminden kaynaklandığını belirten Özmen, öğrencilere mutlaka arkadaşlarını gözden geçirmeleri gerektiğini hatırlattı.

Özmen, “Türkiye’nin birçok ilinde ve ilçesinde “Başarıda Arkadaş Seçimi” konferansı verdim. Ama Hasankeyf’te nasip olmamıştı. Bu Hasankeyf’teki ilk konferansımız. Konferansı organize eden okul Müdürü Mehmet Emin Şimşek ve Müdür Yardımcısı Faysal Yaman’a teşekkür ediyorum” dedi.

Konferansın çok verimli geçtiğini belirten Okul Müdürü Mehmet Emin Şimşek de Özmen’e teşekkür etti.