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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları Hatay’da 7’den 70’e yüzlerce kişinin katıldığı kortejde büyük bir coşku ile kutlandı.HATAY (İGFA) - Hatay'daki Cumhuriyet korteji her yıl olduğu gibi yine Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleştirildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete Ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal’ın askeri araç üzerinde halkı selamlamasının ardından başlayan program Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerin, kahraman gazilerin ve deprem şehitlerinin anısına düzenlenen saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Daha sonra, alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim mesajı okundu. Vali Mustafa Masatlı’nın konuşmasının ardından günün anlam ve önemine binaen şiirler okunurken, zeybek ve geleneksel dans gösterileri katılımcılar tarafından büyük bir beğeni ile takip edildi.

Törende ayrıca kahraman Türk askerleri ve Türk polisinin geçidi büyük bir alkışla gerçekleşti.