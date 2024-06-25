Hatay'da Rezerv Alan Yasası mağdurları Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ı ziyaret etti.HATAY (İGFA) - Hatay’daki Rezerv Alan Yasası mağdurları Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ı ziyaret etti.

Ziyarette Hatay eski Baro Başkanı Av. Cihat Açıkalın, birçok mağdurun avukatı Av. Ecevit Alkan, Mahalle Temsilcileri, Zafer Partisi Hatay İl Başkanı Hasan Öztürk ve ilçe başkanları da yer aldı. Genel Merkezimize gelen temsilciler, ülkemizi ‘mülksüzleştirme’ projesi olan Rezerv Alan Yasası’nın iptali ve mağduriyetlerinin giderilmesi için Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’dan destek talebinde bulundu.

Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ, “Rezerv Alan Yasası, insanları mülksüzleştirmek için çıkarılmıştır. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Hatay’da da sizin mücadelenize destek vereceğiz.” dedi.