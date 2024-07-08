Hava Taksi İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yeşilgül, Türkiye’de havacılığın gelişimini engelleyen hava sahası uçuşlarını yasaklayan gereksiz NOTAM’ların (Notice to Airmen) acilen gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.ANKARA (İGFA) - Hava Taksi İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yeşilgül konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, mevcut NOTAM uygulamalarının havacılık sektöründe ciddi kısıtlamalara yol açtığını ve bu durumun sektörün büyümesini engellediğini ifade etti.

Yeşilgül, Türkiye genelinde birçok NOTAM’ın gereksiz yere konulduğunu ve bu kısıtlamaların özellikle özel helikopterlerin sayısının artmasını engellediğini vurguladı. Yeşilgül, "Türkiye'de özel helikopter sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri gereksiz yere konulan NOTAM'lardır" dedi. Yeşilgül, bu kısıtlamaların, helikopterlerin rahatça uçabileceği ve iniş-kalkış yapabileceği alanları ciddi şekilde sınırladığını belirtti.

NEW YORK’TA GÜNDE TURİSTİK 200 HELİKOPTER UÇUŞU YAPILIRKEN İSTANBUL’DA UÇUŞ YOK

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki helikopter kullanımını örnek gösteren Yeşilgül, bu ülkelerde helikopterlerin geniş bir hareket alanına sahip olduğunu, oysa Türkiye’de aynı esnekliğin sağlanamadığını ifade etti.

Yeşilgül, açıklamasına şöyle devam etti:

"New York'ta helikopter turları oldukça popülerdir. Şehirde birden fazla helikopter tur şirketi faaliyet göstermektedir ve günde yaklaşık 200 helikopter uçuşu gerçekleştirilir. Bu turlar genellikle Manhattan'ın simgesel yapıları üzerinde uçuş yapar ve turistlere benzersiz manzaralar sunar. Las Vegas'ta özellikle Grand Canyon ve Strip üzerindeki turlar popülerdir. Yıllık bazda, on binlerce turist bu turlara katılır. Londra'da helikopter turları, Thames Nehri boyunca ve şehir merkezindeki tarihi yerler üzerinde uçuşlar sunar. Dubai'de helikopter turları, Palm Jumeirah, Burj Khalifa ve diğer önemli yapılar üzerinde uçuş yapar. Paris'te helikopter turları, genellikle şehir merkezindeki tarihi ve turistik yerler üzerinde uçuş yapar . Türkiye'de helikopter turları, özellikle İstanbul ve Kapadokya gibi turistik bölgelerde düzenlenir. Ancak, mevcut NOTAM uygulamaları ve helikopter pistlerinin sınırlı olması nedeniyle bu turların sayısı diğer ülkelere göre trajik seviyede düşüktür.”