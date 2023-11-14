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Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şubesi Müdürlüğü bünyesinde, yaralı ya da kaza geçirmiş patili dostlar için hizmet veren ambulans sayısı 5’e çıkarıldı. İçerisinde teknikerlerin, acil müdahale için gerekli tüm tıbbi ilaç ve malzemenin bulunduğu ambulanslar, patili dostların daha çabuk iyileşmesi için hizmet veriyor.MERSİN (İGFA) - Ayarlanabilir sedyenin de bulunduğu ambulansta ilk müdahalesi yapılan hayvanlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin en yakın Geçici Hayvan Bakım Evlerine getirilerek tedavilerine buralarda devam ediliyor.

Yıkılmaz: “Araçlarda ve ekiplerde iyileştirme yaptık”

Araçlarda yapılan iyileştirmelerle ilgili bilgileri paylaşarak, önceden bir adet olan ambulans sayısını 5’e çıkarttıklarını söyleyen Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, “Araçlar; içerisinde bulunan sedye sistemi ve yeterli miktarda ilk yardım malzemeleriyle hızlı bir şekilde hizmet veriyor. Ayrıca araçların ambulans formatına getirilerek taşıma kafeslerinin sökülmesi ile hayvanlar hızlı bir şekilde bakım evine getiriliyor ve tedavilerine başlanıyor” diye konuştu.

Ekiplerde yaptıkları iyileştirmelerden de bahseden Yıkılmaz, hasta ve yaralı hayvanların toplanması konusunda 6 tekniker görevlendirdiklerini kaydederek, “Bu sayede yaralı, iç kanama riski ya da kırıkları olan hayvanlara ilk müdahalenin yerinde yapılması, zehirlenme ve benzeri vakalarda da yerinde serum uygulanmasıyla, tedavilerde çok daha yüksek oranda iyileşme sağlanmasını amaçladık” ifadelerini kullandı.

“Tüm toplama personelimiz yaka kamerası kullanıyor”

Personelin kullanmaya başladığı yaka kameraları hakkında da bilgi veren Yıkılmaz, “Köpeklerin ve kedilerin alınması sırasında hayvan refahına uygun şekilde işlem yapılması hususunda gerek vatandaşların şikayetleri gerekse personelin korunması ile ilgili doğabilecek yanlış anlaşılmaların önlenmesi için şu an tüm toplama personeli yaka kamerası kullanıyor. 185 üzerinden yapılacak personel şikayetlerinde, yaka kameralarından alınan görüntüleri inceleyerek, en kısa süre içerisinde gerekli işlemleri yapıyoruz” dedi.