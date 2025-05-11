Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte görev yapan 30 mahallenin kadın muhtarlarını ağırlayarak, Anneler Günü’nü kutladı.KAYSERİ (İGFA)- Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Uç Beyleri" olan muhtarlarla birlikte, şehrin her köşesine eşit hizmet götürmeye ve her bir mahalleye en hızlı şekilde çözümler sunmaya devam ederken, Başkan Büyükkılıç da muhtarlarla yakından ilgilenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, kentin çeşitli ilçelerinde görev yapan 30 kadın mahalle muhtarı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, kadın muhtarlardan oluşan konuklarına “Hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz, iyi ki varsınız” diyerek seslendi. “Ailenin temel direğisiniz, ülkemizin gerçekten olmazsa olmazısınız” ifadelerinde bulunan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine verdiği önemi verdiklerini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, Anneler Günü vesilesi ile birlikte değerlendirmelerde bulunduklarını, bu günü andıklarını ve başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin elinden öptüklerini paylaştı.

Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Levent Karakaya da “İlgi ve alakanızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Muhtarlarımız hem devlet hem millet temsilcisi hem anne hem yönetici oluyorlar. Yeri geldiğinde güvenlik, yeri geldiğinde sağlık, asfalt, kaldırım gibi konularda 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Muhtarlarımızı burada ağırlamanız bizim için çok önemli, sizin aracılığıyla tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, tek tek muhtarlarla görüşerek, talep ve önerilerini de almayı ihmal etmezken, kadın mahalle muhtarları da Büyükkılıç’a nezaketinden ve ilgisinden dolayı teşekkür ettiler.

Ziyarette, muhtarlara Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen de eşlik etti.