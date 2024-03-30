Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Çifteler ilçesi ve mahallelerinde faaliyet gösteren hayvan yetiştiricilerine yemlik desteği verdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Üretimin ve üreticinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiriciliğini güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Çifteler ilçesi ve mahallelerinde faaliyet gösteren küçük üreticilere ikişer adet yemlik desteği verildi. Toplamda 25 üreticiye sağlanan yemlikler Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından teslim edildi.

Verilen desteklerle nefes aldıklarını belirten üreticiler, “Maliyetler artıyor ve ayakta durabilmek için mutlaka desteğe ihtiyacımız var. Bu konuda her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’e çok teşekkür ederiz. En çok ihtiyaç duyduğumuz malzemelerden olan yemlikleri aldık. Emeği geçenler sağ olsunlar.” dediler.