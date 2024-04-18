Cumhuriyet Halk Partisi Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Saylam ve İl Genel Meclisi Üyesi Sezgin Gündoğdu Keşan'ın Akçeşme Köyü’nü ziyaret etti. İl genel meclisi üyelerinin seçim çalışmalarında 15 Mart’ta uğradıkları Akçeşme Köyü’nde ‘hep seçim öncesi köyleri ziyaret ediyorsunuz, seçimden sonra sizi göremiyoruz’ şeklinde vatandaştan gelen eleştiri üzerine ‘15 Nisan’da söz Akçeşme’yi ziyaret edeceğiz’ sözünün verilmesi üzerine CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve beraberindeki heyet hem ziyaret sözünü tuttu hem de karpuz üreticisinin sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında Akçeşme Köyü Muhtarı Ali Nalbantlar’dan köyün sorunları hakkında bilgi alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Keşan’da Edirne İl Genel Meclisi’nde 5 üyenin 4’ünü alan CHP Keşan İlçe Başkanlığı hız kesmiyor. Seçim çalışmaları sırasında ziyaret sözü verdikleri Akçeşme Köyü’nde ilgiyle karşılanırken İlçe Başkanı Çakır, Edirne İl Genel Meclisinde 5 üyenin 4’ünü almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Köylerimize teşekkür ziyaretlerimiz olacak. Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi’ni birinci parti yapan vatandaşımızın sorunlarını yerinde dinleyerek, çözüm bulma noktasında notlarımızı alıyoruz. Akçeşme Köyü’nde seçim çalışmalarında verdiğimiz sözümüzü tuttuk. Hem sözümüzü tuttuk hem de köyümüzün sorunlarını muhtarımızdan ve Akçeşmelilerden dinledik. Önümüzdeki genel seçimlere kadar çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Hem Keşan merkezde hem de köylerimizde bize oylarıyla iktidar yolunu açan vatandaşlarımıza teşekkür ziyaretlerimiz olacak.” dedi.

“KADIN EMEKÇİLERİMİZİN SORUNLARINI DİNLEDİK”

Köydeki buluşmadan sonra karpuz tarlasında çalışan emekçi kadınları ziyaret eden İlçe Başkanı Çakır ve heyet sorunları yerinde dinledi. Gündelik 700 TL’ye(4 karpuz fiyatına) çalışan kadınlar ziyaretten dolayı CHP heyetine teşekkür etti. Sorunları dinleyen İlçe Başkanı Çakır, şunları söyledi: “Akçeşmeli kadınlarımız sabahın erken saatlerinden günbatımına kadar karpuz tarlalarında emek veriyorlar. Bu emeklerinin karşılığını almak için canla başla çalışıyorlar. Onların bazı isteklerini dinledik. Sulama konusunda sıkıntıları var. Hayat pahalılığı tüm vatandaşımızı vurduğu gibi milletin efendisi köylümüzü de vurdu. Daha iyi şartlarda hak ettikleri kazancı elde etmek istiyorlar. Diğer yandan yolların daha iyi duruma getirilmesini, Keşan-İpsala yolunda Akçeşme Boztepe tarafına geçiş için yapılan alt geçitle ilgili sorunların olduğunu ilettiler.”

“HAMZADERE BARAJININ İVEDİLİKLE BİTİRİLMESİ GEREKİYOR”

Sulama maliyetlerinin yüksekliği, pazarlama sıkıntıları ve tarım politikalarının yetersizliği üreticinin başlıca sorunu olduğunun altını çizen İlçe Başkanı Çakır, sulamayla ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulunuldu. Çakır, sulama ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “2015 yılında bitirilmesi planlanan ve hala eksiklikleri olan Hamzadere Barajı’ndan Akçeşme’ye su verilemiyor. Bu da üretim maliyetlerinin artmasına neden oluyor. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi için Hamzadere Barajının ivedilikle bitirilmesi gerekiyor. Çiftçide varsa kentlide de vardır.”

ZİYARETLERDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NOT ALINDI

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, köylülerin dile getirdiği sorunları dikkatle dinledi ve çözüm önerilerini not aldı. Tarım sektörünün ülke ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu belirten Çakır, CHP'nin çiftçilerin haklarını savunmaya devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, köyde tarımın ve üretimin desteklenmesi için yerel ve ulusal düzeyde politikaların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu samimi ziyaret, köylülerle siyasetçiler arasında güçlü bir diyalogun kurulmasına vesile oldu. CHP heyeti, Akçeşme Köyü'nde karpuz üreticilerinin sesini duyurarak onların yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.