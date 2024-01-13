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Ev ve mutfak eşyaları sektöründe, sezonun bölgesindeki ilk fuarı olan HOST Istanbul, yurt içi ve yurt dışından gelecek satın almacılara, yerli üreticilerin en yeni koleksiyonlarını avantajlı fiyatlarla tedarik etme fırsatı sunacak.İSTANBUL (İGFA) - Tarsus Fuarcılık tarafından Züccaciyeciler Derneği ZÜCDER işbirliğinde, 300 markanın katılımıyla gerçekleştirilecek HOST Istanbul, 15 – 18 Şubat 2024 tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde 17’inci kez kapılarını açacak.

Dünyanın en büyük 10 ihracatçısı arasında yer alan Türkiye Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü’nü, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 15 bin satın almacıyla buluşturacak fuarda, sofra ve mutfak eşyalarından pişirme ekipmanlarına, plastik ev eşyalarından dekoratif tasarımları, elektrikli ev aletlerinden HORECA ürünlerine kadar pek çok yenilik bir arada sergilenecek.

Pandemi dönemi sonrasında yeniden şekillenen dünya tedarik zinciri, Kızıldeniz’de artan güvenlik endişeleri sonucu denizyolu taşımacılığında rota değişikliğine gidilmek zorunda kalınmasıyla farklı rota arayışlarına girdi. Türkiye’nin üretim ve lojistik avantajlarının küresel ölçekte yeniden öne çıktığı bu gelişmeler, dünya ev ve mutfak eşyaları sektörünün en önemli tedarikçilerinden Türk üreticiler için, alternatif pazarlara erişim fırsatlarını da beraberinde getiriyor. Şubat ayında gerçekleştirilecek HOST Istanbul’da yer alan üretici markalar, yine eşsiz ticaret fırsatları yakalayacak.