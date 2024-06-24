Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali dün (23 Haziran), Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit’i ağırladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’nde Rıfat Becerikli moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye Trabzonlular büyük ilgi gösterdi. Sinema kariyerindeki anılarını anlatan ve oynadığı karakterle ilgili konuşan Hülya Koçyiğit daha sonra hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Sanat Evi, fotoğraf sanatçıları Faysal Kamber ve Murat Suphi Akgün’ün söyleşilerine ev sahipliği yaparken, Trabzon Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi Bahçesi’nde Trabzonlu yazar Bahriye Kefelioğlu "Bana Doğru" kitabı hakkında ilham verici bir konuşma yaparak, imza günü gerçekleştirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’nde müzisyen Ercan Polat, Ayasofya Cami’nde ise sanatçı Umut Mürare konserleri Trabzonlularla buluştu.

Trabzon Botanik Parkı’nda ise Sepet Atölyesi ve Ahşap İşleme atölyesi ile katılımcılar yeni beceriler kazandı.

ÇOCUKLAR İÇİN FESTİVAL

Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları ve performansları da festivalde yer almaya devam ediyor. Trabzon Devlet Tiyatrosu Atapark Haluk Ongan sahnesinde, Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen “Okulumuz Orman” operası ile çocuklar eğlenceli zamanlar geçirdi.

Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi’ne kurulan “Çocuk Köyü”nde birbirinden renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ve daha birçok etkinlik yer alıyor. Çocuklar festivalin ikinci gününde, “Burak Abi ile Çocuk Şarkıları” ve “Özgür Özgülgün ile Çocuklara Masallar” etkinliklerinde gönüllerince eğlendi.