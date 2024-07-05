Keşan’da önceki gün Kurtuluş Caddesi’nde meydana gelen olayda bir kişi vurularak yaralandı. Yaralayan kişi de emniyete giderek teslim oldu. ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA ) - Saat 18.15 sıralarında, Kurtuluş Caddesi’nde meydana gelen olayda ; S.U. isimli kişi E.D. ile cadde üzerinde karşılaştı.

S.U, aracından inen E.D.’ye elindeki tabanca ile ateş açtı. Karnından ve bacağından yaralanan E.D, bulunduğu yerden olayın olduğu bölgeden kaçarken gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. E.D.’yi yaralayan S.U. ise silahıyla birlikte Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

Yerde yatan E.D.’ye ilk müdahaleyi vatandaşlar ve polis memurları yaptı. Yaralı E.D, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis daha sonra olayın gerçekleştiği yerde ve E.D.’nin aracında inceleme yaptı.

E.D.’yi yaralayan S.U.’nun ise Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde olayla ilgili ifadesinin de alındığı öğrenildi.

Olay yerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın’da ekiplerden olayla ilgili bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.