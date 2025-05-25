Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Burdur, Isparta, Konya, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Mayıs Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Yağışların, Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor. Ülkemizin batı ve iç kesimlerinde toz taşınımı görüleceği bekleniyor.

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'de öğle saatlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.