IC Holding’in, enerji sektöründe 25 yıla uzanan uzmanlığı ile faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, halka arz oluyor. Toplam büyüklüğün yaklaşık 3,7 milyar TL olması öngörülen halka arzda, talep toplama tarihleri 27-28-29 Mart olarak belirlendi.İSTANBUL (İGFA) - Yarım asrı aşan tecrübesi, uluslararası başarılarıyla bir dünya markası olan IC Holding’in enerji sektöründeki 25 yıllık uzmanlığı ile faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından Borsa İstanbul’da (BİST) yatırımcılarıyla buluşuyor. Ak Yatırım Menkul Değerler, İş Yatırım Menkul Değerler ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığı ile gerçekleştirilecek halka arzda, talepler 27-28-29 Mart tarihlerinde toplanacak.

Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarıyla ülke ekonomisine ve dünyanın enerji dönüşümüne katkı sağlayan IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin, toplam 369.565.717 TL nominal değerli paylarının 226.986.323 nominal TL’lik kısmı sermaye artırımı, 142.579.394 nominal TL’lik kısmı ise ortak satışı yolu ile halka arz edilecek. Satışa sunulan payların yüzde 75’i yurtiçi bireysel, yüzde 25’i ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Halka arz fiyatı 10,00 TL olarak belirlenen IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,7 milyar TL; halka açıklık oranın ise yüzde 20,03 olacağı öngörülüyor. Halka arz sonrası paylar Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da ENTRA kodu ile işlem görecek.

“YATIRIMCININ KARŞISINA 388 MW HES PORTFÖYÜ İLE ÇIKIYORUZ”

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin enerji talebine katkı sağlayan IC Enterra Yenilenebilir Enerji, mevcut hidroelektrik santrallerinin yanı sıra yeni yatırımlarla üretim portföyünü büyütmeyi ve kaynak çeşitliği sağlamayı hedefliyor. IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, yatırımcıların karşısına toplam kurulu gücü 388 MW olan ve 2023 yılında toplam 1 milyar 200 milyon kWh düzeyinde elektrik üreten 9 HES ile çıktıklarını belirtti.

“KURULU GÜCÜMÜZÜ ARTIRMAYI PLANLIYORUZ”

Genel Müdür Kızılok, “Yüksek verimlilikle üretime devam eden 9 hidroelektrik santralimizle 2023 sonu itibarıyla yaklaşık 935 bin konutun yıllık enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Trabzon, Erzincan, Tokat, Mersin ve Giresun’da mevcut HES’lerimizin yanı sıra rüzgâr ve güneş santrali ile depolamaya yönelik projelerimiz de bulunuyor. Önümüzdeki dönemde, yatırımı devam eden 136 MWm kapasiteli Erzin-2 YEKA GES ile izin süreçleri devam eden 61 MWm Bağıştaş hibrit GES projelerimize odaklanmış durumdayız. Yine önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından olan depolamalı RES ve GES ön lisans çalışmalarımız da devam ediyor.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji olarak Türkiye’de ve global arenada enerji dönüşümüne liderlik etmeye, tecrübemizi ülke sınırları dışına da taşımaya hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN GELİRİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YENİ YATIRIMLAR İÇİN KULLANILACAK

Yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanarak yatırım stratejisini geliştiren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, yeni yatırımlarla birlikte Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedeflerine katkı sağlayacak. Yenilenebilir enerjinin arz güvenliğindeki önemine de işaret eden Kızılok şunları söyledi:

“2023 yılında net elektrik üretimimiz 1 milyar 200 milyon kWh düzeyinde gerçekleşti. Elektrik satışlarından elde ettiğimiz gelir, 2023 yılında 2,9 milyar TL oldu. Türkiye’nin üç ayrı bölgesinde faaliyet gösteren 9 HES’le hem coğrafi açıdan hem de santral çeşitliliği bakımından zengin bir portföye sahibiz. 2021-2023 FAVÖK yıllık bileşik büyüme oranımız yüzde 29,7 seviyesine ulaşmış durumda. Amacımız, halka arzdan elde edilen gelirin önemli bir bölümünü yeni yatırımlarda kullanarak, ülkemizin enerji talebine yanıt üretirken, istihdam yaratmak ve ülke ekonomisine destek olmak. Halka arz ile yatırımcılarımızı sürdürülebilir bir büyümeye ve sürdürülebilir bir geleceğe ortak olmaya davet ediyoruz.”

YASAL UYARI:

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa’nın herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz ile ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu; Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr ), IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (www.icenterra.com.tr), Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.akyatirim.com.tr), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.isyatirim.com.tr) ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.ziraatyatirim.com.tr) internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını belirtilen adreslerde yayımlanan onaylı İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.