Dünyanın enerjisine yatırım yapan IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin 27-29 Mart tarihleri arasında gerçekleşen halka arzına 4,11 kat talep geldi. 3,7 milyon yatırımcı kârlı ve sürdürülebilir bir büyümeye ortak olmak için talepte bulundu.İSTANBUL (İGFA) - IC Holding’in enerji sektöründeki 25 yıllık uzmanlığı ile faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı yatırımcıdan büyük ilgi gördü. 27-29 Mart tarihleri arasında Ak Yatırım, İş Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde gerçekleşen halka arza, bireysel ve kurumsal yatırımcılardan 4,11 kat talep geldi. Toplam 369 milyon 565 bin 717 adet payın 10,00 TL’den satışa sunulduğu halka arzda, IC Enterra Yenilenebilir Enerji 3,71 milyon başvuru ve dağıtım yapılan 3,59 milyon yatırımcı sayısı ile dikkat çekti.

15,2 MİLYAR TL TALEP GELDİ

Yaklaşık 3,7 milyar TL halka arz büyüklüğüne karşılık, 15,2 milyar TL tutarında talebin geldiği IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arzında, belirlenen tahsisat doğrultusunda, payların yüzde 75’i yurtiçi bireysel, yüzde 25’i ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara satıldı. Halka arz ile IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka açıklık oranı yüzde 20,03 olarak gerçekleşirken, paylar Borsa İstanbul’da, Yıldız Pazar’da “ENTRA” kodu ile işlem görecek.

Halka arz sürecine yatırımcılardan yoğun ilgi gördüklerini söyleyen IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin tamamını şirketin büyümesi ve yeni projelerin finansmanı için kullanarak, yenilenebilir enerji sektöründeki yerimizi daha da sağlamlaştıracağız” dedi.