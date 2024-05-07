2024 yılı Nisan ayında faaliyet illerine göre ihracat sıralaması belli oldu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Nisan ayında faaliyet illerine göre ihracat sıralamasına giren illeri açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, Ocak-Nisan döneminde 17 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini, 54 ilde de ihracatın arttığını açıkladı.

İstanbul yüzde 6,6 azalış ve 4 milyar 75 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, İstanbul'u yüzde 2,9 artış ve 2 milyar 439 milyon dolarla Kocaeli, yüzde 2,8 artış ve 1 milyar 843 milyon dolarla üçüncü sırada İzmir izledi.

2024 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı aynıa göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artışta Hatay 217 milyon dolarla birinci il oldu. Sakarya'nın 83 milyon dolarla ikinci konumda olduğu sıralamayı Çorum 78 milyon dolarla üçüncü, Mersin 75 milyon dolarla dördüncü, Kocaeli ise 69 milyon dolarla beşinci il oldu.

2024 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,1 oranında artışla 19 milyar 271 milyon dolar, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde ise ihracat yüzde 2,7 oranında artışla 82 milyar 873 milyon dolar olarak gerçekleşti.