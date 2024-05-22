Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hakkında bilgilendirme yaptı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’nin 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirileceği belirtirken, sınavın Ahmet Yenice Ortaokulu ve Keşan Lisesi’nde yapılacağını söyledi.

Saz’ın açıklaması şöyle;

“02/06/2024 Pazar günü 09.30-12.50 saatleri arasında İlçemiz Keşan Lisesi ve Ahmet Yenice Ortaokulu’nda Liselere Geçiş Sınavı yapılacaktır. Sınav 2 oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün yapılacak olup 1.oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; 2. oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır. İlçemiz sınav merkezi olarak belirlenen Ahmet Yenice Ortaokulu’nda 20 salonda 400 öğrenci, Keşan Lisesi’nde 13 salonda 255 öğrenci olmak üzere toplam 33 salonda 655 öğrenci katılacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için sınava girecek adaylar sınav saatinden yarım saat önce fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. Sınava gelirken yanlarında Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı veya pasaport (geçerlilik süresi devam eden), en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaklardır.

Kimlik Belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

Adayların Sınava gelirken yanlarında ve üzerlerinde kesinlikle sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz ve saat fonksiyonu dışında özellikleri olan saat vb.) bulundurmamalarını; Adayların gürültü kirliliğinden uzak, sessiz ve huzurlu bir ortamda sınava girmelerinin sağlanabilmesi için sınavların yapılacağı okul çevrelerinde sessizliğin sağlanması, araç sahiplerinin mümkün olduğu kadar okul çevrelerinde araçlarını park etmemeleri, sınav merkezlerinin önünde uzun süreli bekleme yapmamaları ve kornalarını sınav saatleri süresince mümkün olduğunca kullanmamaları, sınav yapılacak okulların önünde yüksek ses müzikle araçlarını kullanmamaları, seyyar satıcıların da sınav yapılacak okulların çevresinde ve okul bahçelerinin içinde bulunmamaları, sınavda görevli memurların uyarı ve ikazlarına uygun hareket etmeleri hususlarında tüm halkımızdan gereken hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.”