İstinye Üniversitesi ve Uluslararası Sanayici ve İş Kadınları Derneği (USİKAD) arasında imzalanan iş birliğiyle kadın girişimciliğine stratejik destek verilecek.İSTANBUL (İGFA) - Kadın girişimciliği ve istihdamının artırılmasına yönelik Türkiye’nin ilk Kadın Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için atılan en somut akademik adım, İstinye Üniversitesi ile Uluslararası Sanayici ve İş Kadınları Derneği (USİKAD) arasında imzalanan iş birliği protokolüyle gerçekleşti. İstinye Üniversitesi, bu protokolle yalnızca sanayiye nitelikli insan kaynağı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda kadın girişimcilere yönelik eğitim, mentorluk ve araştırma çalışmalarında da güçlü bir akademik destek sunacak. İmzalanan protokol, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onay sürecinde olan Kadın OSB’nin kurumsal yapılanmasına üniversite katkısını resmî olarak başlatan ilk adım oldu.

“Girişimcilik ve mesleki gelişim alanlarında eğitimler düzenleyeceğiz”

İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, iş birliği protokolüyle ilgili şöyle konuştu: “Kadınların öncülük ettiği her türlü eğitim ve girişimi desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Kadın OSB projesiyle birlikte, USİKAD üyeleriyle gençler arasında mentorluk ilişkileri kurarak iş dünyasına daha bilinçli ve güçlü bireyler kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca yaşam boyu öğrenme yaklaşımıyla ortak eğitim müfredatları geliştirerek, girişimcilik ve mesleki gelişim alanlarında etkili eğitim serileri düzenleyeceğiz.”

“Akademiyle güçlü iş birliğini önemsiyoruz”

USİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Müge Eker Öz, akademiyle güçlü bir iş birliği içinde olmanın Kadın OSB’nin sürdürülebilirliği açısından kritik olduğuna dikkat çekerek, “İlk protokolümüzü İstinye Üniversitesi ile gerçekleştirdik. Bu sadece teknik personel yetiştirmeyi değil, uzun vadeli akademik iş birliklerini ve karşılıklı bilgi üretimini kapsayan bir model olacak” dedi.

USİKAD Başkanı Öz, Kadın OSB’nin Marmara Bölgesi’nde konumlanmasının planlandığını belirterek, “Ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla kadının iş yaşamına katılımını bütüncül olarak ele alacağız. Kadının ailede, iş yerinde ve karar verici pozisyonlarda aktif rol alacağı bir ekosistem kurmayı amaçlıyoruz” diye konuştu. OSB bünyesinde kurulması planlanan Kadın OSB Akademisi, özel eğitim merkezi ve kuluçka merkezi ile girişimci kadınlara özel destek mekanizmaları hayata geçirilecek.