Papara Elektronik Para A.Ş., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasadışı bahis soruşturması kapsamında TMSF’nin kayyım olarak atandığını ve bazı hesaplara geçici bloke uygulandığını duyurdu. Şirket, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ve kullanıcı mağduriyetini önlemek için çalıştığını belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Papara Elektronik Para A.Ş., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) şirkete kayyım olarak atandığını ve yeni bir Yönetim Kurulu oluşturulduğunu açıkladı.

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Kanunu ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu’na tabi olan şirket, sistemin güvenliğini sağlamak ve yasadışı işlemleri raporlamakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Papara’nın işlemlerine limitler getirildiğinin altı çizilen açıklamada, "Yeni yönetim, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) talimatlarıyla şüpheli işlemleri tespit etmek için incelemeler başlattı ve bu süreçte bazı hesaplara geçici bloke uygulandı. Bloke edilen hesaplar detaylı olarak inceleniyor; soruşturmayla ilgisiz olduğu belirlenen hesaplardaki blokeler kademeli olarak kaldırılacak, şüpheli hesaplar ise ilgili kurumlara raporlanacak" denildi.

Papara'nın devlet kurumlarıyla koordineli yürütülen süreçte suistimallere izin verilmediğini ve kullanıcı mağduriyetini önlemek için azami özen gösterdiği kaydedilen açıklamada, sürecin en kısa sürede tamamlanması ve tüm kullanıcıların finansal hizmetlere kesintisiz erişimi için yoğun çaba harcadığı belirtilirken, gelişmelerin şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği duyurulud.