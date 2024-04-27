İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çevreci, yüksek teknolojilerle donatılmış, 420 yolcu kapasiteli, yüzde 100 elektrikli metrobüsün test sürüşüne tanıklık etti. Test sürüşlerinin yaklaşık 1 aydır devam ettiğini belirten İmamoğlu, “Biz, bütün işlerimizi çok ince eleyip, sık dokuyarak yapmak gayretindeyiz. " dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; çevreci, yüksek teknolojilerle donatılmış, 420 yolcu kapasiteli, yüzde 100 elektrikli metrobüsün test sürüşüne tanıklık etti. Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy’un da test sürüşünde eşlik ettiği İmamoğlu, yolculuk öncesinde, gazetecilere yeni nesil metrobüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Test edilecek aracın İETT ve Metro İstanbul’un ortak çalışmasıyla kendi önlerine getirildiğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“TEST SÜRÜŞLERİ 1 AYDIR DEVAM EDİYOR”

“Metrobüs hattındaki yenileşme kavramına uygun araç arayışlarımızda, gördüğünüz bu modelle ilgili bize bir sonuç gelmişti. Bu sonuç, bunun denenebileceği ve özellikle hattaki performansı ve bu noktada metrobüsün önümüzdeki zaman diliminde devam ettiği sürece, bu araçlarla daha kolay, yolcu birikmeden, yolcu konforunu önceleyen, aynı zamanda hava kirliliğini de çok ciddi seviyede azaltan, sıfır emisyonlu bir araç olmasıyla bize sunumu yapıldı. Sonra arkadaşlarımızla, bunun mutlaka çok ciddi bir deneme sürecinden geçmesi gerektiğine karar verdik. Hazırlıkları yapıldı. Bu aracın nakli gerçekleştirildi ve 1 ayı aşkın süredir bu hatta, önce bazen trafiğin hiç olmadığı gece vakitleri başlandı. Daha sonra gündüz zaman dilimi içerisinde de denemeler yapıldı. Yolcusuz yapıldı, yolculu ve yüklü şekliyle de denemeleri yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Ben de bugün, kamuoyuna açık bir şekilde, halkımızla birlikte deniyor olacağım.”

“EN DOĞRU KARARI VERMEK İSTİYORUZ”

“Temel isteğimiz şu: Tabii ki metrobüs hattının verimliliği, konforu, yolcu yığılmasını azaltan bir şekilde insanlarımıza hizmet etmesi. Şunu söyleyeyim; metrobüs tabii şu anda biliyorsunuz Avcılar'dan Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan, önemli bir ulaşım aracımız. Milyonu aşan yolcuya sahip günlük kapasitesi var. Tabii bu hat üzerinde olası, şu anda yapımı bitmek üzere olan, yapımı devam eden ve başlanacak olan metro hatlarımız da var. Ama bütün onların, yıllara sarih bir şekilde İstanbul ulaşımına katkısı ne olacak? Metrobüs hatlarından beklentimiz ne olacak? Kısa, orta, uzun vadede bu iyileşmeyi sağlayıcı, bu tarz araçların sayısı ne olmalı? Bütün bu verimlilik hesapları üzerinden, bu araçla ilgili kanaatlerimizi olgunlaştıracağız. Günün sonunda, en doğru kararı vermek istiyoruz. Bizi cezbeden tarafı, yüksek sayıda yolcu kapasitesine sahip olması, sahadaki performansı. Yüksek sayıda 400’ün üzerinde yolcu kapasitesine sahip. Ki şu an bizim en yüksek kapasiteli aracımız 280 yolcu kapasitesine sahip. Onun 1,5 katına yakın bir kapasiteye sahip olması ve tabii sıfır emisyonlu bir araç olması. Diğer koşulları da olgunlaştırdığımızda, sizleri bilgilendireceğiz. Bir görelim performansını bakalım.”

EYÜPSULTAN VE AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLARI DA TANIKLIK ETTİ

“Bugün bu yolculuğa Eyüpsultan sınırlarından başlıyoruz. Başkanımız da bizimle. Yolculuğu da Avcılar'da sonlandıracağız Avcılar Belediye Başkanımızla birlikte. İki ilçe belediye başkanımız, başlangıç ve bitiş noktasına da şahitlik edecekler. Umarım İstanbul halkı için en doğru tercihi yapıyor olalım. Bizim bu tür olaylardaki temel prensibimiz; bu bir işin sürdürülebilirliği, dayanıklılığı… Daha önce, biliyorsunuz, çok olumsuzluklar yaşandı. Araçlar alındı, uyumsuz oldu. Araçlar gidemedi. Yokuş tırmanamadı. Parçası bulunamadı. Araçlar daha sonra, neredeyse tedavülden kalktı. Ve tabiri caizse, hurdaya dönüşecek şekilde çürümeye terk edilmek zorunda kaldı. Bu bahsettiğim şey 16-17 yıl öncesinin bir talihsiz hikayesi. Ama biz, bütün işlerimizi çok ince eleyip, sık dokuyarak yapmak gayretindeyiz. Çünkü vereceğimiz her kuruş lira, milletimizin parası. Onun için, en doğru şekliyle yatırım yapma gayreti içerisindeyiz. Umarım hayırlısı olur.”

40 METRE UZUNLUĞUNDA, 4 VAGONLU

İETT Genel Müdürü Demet’in verdiği bilgilere göre; dizel metrobüslere göre yüzde 60 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli metrobüsler, 100 bin kilometrede, 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu yatırımla 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçmeyi planlayan İBB hem çevreyi hem de belediye bütçesini korumuş olacak. Ayrıca elektrikli metrobüs; sessiz çalışarak, kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçecek. Çift yönlü sürüş imkanı tanıyan yeni nesil elektrikli metrobüs, 40 metre uzunluğunda ve 4 vagonlu. Yolcu taşıma kapasitesi, metrobüs filosundaki en uzun araçtan yüzde 50 daha fazla ve 420 kişi taşıma kapasitesine sahip. Test aracının menzili yaklaşık 80 kilometre. Modüler batarya yapısı sayesinde, daha uzun menzil için, daha fazla batarya eklenebiliyor. 800 kW güçte, 20 dakika şarjla, ortalama 50 kilometre menzil yapılabiliyor.

TEST SÜRÜŞÜNDE DÜĞÜN DAVETİ ALDI

Açıklamaların ardından, İmamoğlu ve beraberindeki heyet, yeni nesil metrobüse bindi. Metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar, test aracında gördükleri İmamoğlu’na el sallayarak sevgi gösterilerinde bulundu. Cennet Mahallesi’nden Avcılar’a kadar olan hat boyunca dileyen vatandaşlar da test edilen araca alındı. İmamoğlu ve basın mensuplarıyla sohbet eden vatandaşlar, yeni araçla ilgili görüşlerini paylaştı. Şükrübey Durağı’ndan test aracına binen genç bir öğretmen, İmamoğlu’nu 26 Mayıs’ta yapılacak düğününe davet etti. Eyüpsultan’daki Edirnekapı İETT Garajı’ndan başlayan yolculuk, gazetecilerin tanıklığında, Avcılar Kampüs Durağı’nda, başarıyla son buldu.