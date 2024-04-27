Hayata geçirdiği projeyle yurttaşlara 3 çeşit yemeği 10 TL’den sunmaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Mahalle Mutfakları’na, vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Mersinliler için tencerelerini kaynatmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, 2020 Temmuz ayında Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmete sunduğu Mahalle Mutfakları ile bugüne kadar 2,5 milyon adet yemeği, ihtiyaç sahibi Mersinli’ye ulaştırdı.MERSİN (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2020 yılının Temmuz ayında hayata geçirilen ve kısa sürede yaygınlaştırılan hizmet, vatandaşlardan tam not almaya devam ediyor. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan, yemek yapamayan vatandaşlar ve özellikle de üniversite öğrencileri için başlatılan uygulama kapsamında 48 noktada faaliyete geçirilen Mahalle Mutfakları ile ihtiyaç sahibi Mersinlilerin evine 3 çeşit sıcak yemek 10 TL’ye giriyor.

“YAKLAŞIK 4 YIL İÇİNDE 2,5 MİLYON ADET YEMEĞİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRDIK”

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 2020 yılı Temmuz ayında başlattıkları ve yaklaşık 4 yıl içinde 48 noktada kurulan mahalle mutfaklarında, 10 TL gibi sembolik bir ücret karşılığında 3 çeşit yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi’nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Yasemin Özbek, “Projenin hayata geçirildiği günden bugüne kadar, toplam 2,5 milyon adet yemek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır” diyerek, hizmetleri memnuniyetle sürdürdüklerini söyledi.

YURTTAŞLAR, MAHALLE MUTFAKLARI’NDAN ALDIKLARI YEMEĞİ LEZZETLİ VE EKONOMİK BULUYOR

Mahalle Mutfakları’ndan faydalanan ve yemeklerin çok lezzetli olduğunu belirten vatandaşlardan Mükerrem Torun, “Evinde yemek yapan var, yapamayan var. Mahalle Mutfakları’nda çok güzel yemekler çıkıyor, memnunuz. İsteriz ki her mahalleye koyulsun. Ben buradan 30 liraya yemek alıyorum, 3-4 kişi doyuyoruz. Bu devirde 30 liraya gidip bir kilo domates alamıyorsun” diyerek, verdiği bu hizmetten dolayı Başkan Vahap Seçer’e ve ekibine teşekkür etti.

Yemekleri güzel ve lezzetli bulduğunu kaydeden Şahika Gözükızıl, “Bir engelli olarak bu tür hizmetlerden çok memnunum” derken, bu proje sayesinde mutfak masraflarında azalma olduğunu ifade eden Murat Gezer, “Hayat şartlarına baktığımız zaman, bazen evde yemek yapmak bütçemizi sarsıyor. Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyoruz. Durum ortada, asgari ücret ortada, kiralar da arttı. Bu hizmetlerin artmasını ve herkesin faydalanmasını çok isterim” diye konuştu.