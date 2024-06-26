“Avrupa Hareketlilik Haftası 2024” tanıtım toplantısı Türkiye Belediyeler Birliği’nin Ankara’daki merkez binasında gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı sıfatıyla da ilk etkinliğini gerçekleştirmiş oldu.İSTANBUL (İGFA) - “İBB ve TBB olarak, sürdürülebilir kentsel hareketliliğe ve Avrupa Hareketlik Haftası’na çok önem veriyoruz” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un Türkiye'nin, ama aynı zamanda Avrupa'nın en büyük ve en kalabalık şehri olduğunu kaydederek, "Başta İstanbul olmak üzere, büyükşehirlerimizde ortaya koyacağımız bu kabiliyetler hem ülkemizin şehirlerine hem Avrupa'nın, hatta bütün dünyanın şehirlerine ilham verici hamleler olmalıdır diye iddiamızı ortaya koymalıyız. Yerel yönetimler olarak, kesinlikle kendimize şu soruyu sormalıyız: ‘Tüm aktörlerin katkıda bulunabileceği, kapsayıcı kamusal alanlar ve kurumları nasıl yaratabiliriz?’ Ben, yerel aktörleri ve kentleri, her yerde ifade ettiğim gibi, güçlü demokrasinin umut ışığı olarak görüyorum. Bu kamusal alanların aslında hepimizin bir arada, coşkulu, mutlu, dayanışmacı, müzakereci, konuşabilen, tartışabilen, iletişim kurabilen bir modeli de en güçlü şekliyle harekete geçirebileceğimiz sahalar olduğunu da ifade etmeliyim” dedi.

“KAMUSAL ALAN KAVRAMI ÇOK KIYMETLİ”

Bu yılın temasının "Paylaşımlı Kamusal Alanlar” olarak açıklandığını belirten Başkan İmamoğlu, “Bu kapsamda kamusal alanların daha verimli ve adil bir biçimde nasıl paylaşılabileceği konusunda çalışmalar yürüteceğiz. Kamusal alan kavramı şehirlerde çok kıymetli, çok değerli. Bir nevi kentin özgürlüğünü, kentin hissedilebilirliğini çok yüksek seviyede insanlarına yaşatan bir kavram. Bir başka parçası da toplu taşımanın teşvik edildiği, yürüyüş ve bisikletle ulaşımın erişilebilir olduğu, temiz, sakin ve güvenli bir şehirde yaşamak her vatandaşımızın hakkıdır prensibiyle hareket eden yöneticiler olmalıyız. Vatandaşlarımıza yakışır bir yaşam kalitesi sunabilmek için, kamusal alanları elbette daha erişilebilir ve kullanışlı hale getirerek, toplumsal uyum ve dayanışmayı bütün ülkemizdeki şehirlerimizde güçlendirmeliyiz” diye konuştu.

“GAZ SALINIMINI DÜŞÜRECEK ARAÇLARIN KULLANIMINI ARTIRMAK ZORUNDAYIZ”

TBB’nin bu kapsamda birçok projeye destek verdiğini ve koordine ettiğini hatırlatan Başkan İmamoğlu, “Bunlardan en önemlisi, ‘sözleşme makamı’ olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, ‘nihai faydalanıcı’ olarak ise TBB’nin yer aldığı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin eş finansmanıyla 2022 Ağustos ayından bu yana yürütülen, Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği Projesi (SKUP Türkiye), ulusal bir politika çerçevesi oluşturarak, sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlama yaklaşımının ülke genelinde benimsenmesine öncülük edecek. Kentlerimizi gerçekten daha hareketli kentler yapmak için, şehir planlamamızda yaşam kalitesini arttıracak, çevre dostu ulaşım alternatiflerini; metro, bisiklet yolları, yürüyüş yolları gibi çevreye duyarlı, hızlı ve vatandaşımızın yaşam kalitesini arttıracak ulaşım modellerini yaygınlaştırmalıyız. Ve özellikle gaz salınımını düşürecek, farklı yakıt türleriyle ya da enerji takviyeleriyle farklı araçların kullanımını da kentlerimizde artırmak zorundayız” diye konuştu.