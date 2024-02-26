Bilgiye sınırsız erişim olanağı beraberinde zorlukları da getiriyor. Dijital güvenlik şirketi ESET bilgi çağında sahte ya da yanıltıcı haberlerle nasıl baş edilebileceği konusunda öneriler paylaştı.İSTANBUL (İGFA) -Günümüz bilgi çağında o kadar çok bilgi bombardımanına tutuluyoruz ki uydurma, manipüle edilmiş veya başka bir şekilde yanlış ve yanıltıcı olan içeriği etkili bir şekilde tanımlamak ve filtrelemek giderek daha göz korkutucu bir görev haline geliyor.

İnternette karşılaştığınız hiçbir şeyi olduğu gibi etmemeniz gerektiğini söylemek sıradan hale geldi; buna rastgele makaleler, sosyal medya paylaşımları ve kendini “uzman” ilan edenlerin yorumları da dahil.

Yapay zeka destekli sahte ses, görüntü ve video klipler dezenformasyon kampanyalarını kolayca güçlendirebildiğinden, deepfake içerikleri de işin içine kattığınızda sular daha da bulanıyor.

İNTERNETTE DEZENFORMASYON VEYA SAHTE HABERLERLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

İnternette gördüklerimiz ve okuduklarımız üzerinde düşünmek, sahte haberlerin etkisine karşı koymanın en iyi yöntemidir. Ne yazık ki eleştirel düşünme okullarda genellikle iyi öğretilmiyor ancak bunun evde kendi kendine öğrenilemeyeceği anlamına da gelmiyor. Peki gerçek bir hikaye ile uydurma bir hikayeyi tam olarak nasıl ayırt edebilirsiniz?