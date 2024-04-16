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B.S., R.S., M.A.A. ve C.P. isimli şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı.

Durdurulan şahısların üzerinden 1 adet dedektör, 2 adet detektöre takılı pil, 1 adet kafa feneri, 1 adet kürek, 1 adet çapa ve keser ele geçirildi.

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