İpsala Polis Merkezi Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenledi.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 10 Nisan 2024 tarihinde saat 02:00 sıralarında Kapucu Mahallesi Ortaca Sokak'ta devriye görevi yapan ekipler, mesire alanında şüpheli hareketlerde bulunan 4 kişiyi durdurdu.
Durdurulan şahısların üzerinden 1 adet dedektör, 2 adet detektöre takılı pil, 1 adet kafa feneri, 1 adet kürek, 1 adet çapa ve keser ele geçirildi.
B.S., R.S., M.A.A. ve C.P. isimli şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı.
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