İmara aykırı yapılarla mücadelesini sürdüren Nilüfer Belediyesi, Çalı ve Yaylacık Mahallesi’ndeki kaçak yapılan toplam 3 inşaat temelini yıkarak yerle bir etti.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılarla mücadeleyi ara vermeden sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin tespitlerinin yanı sıra, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren Nilüfer Belediyesi, özellikle tarım alanları üzerine inşa edilen imara aykırı yapılara hiçbir şekilde taviz vermiyor.

Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, Çalı Mahallesi’nde bin 500 metrekarelik bir kaçak yapı ile Yaylacık Mahallesi’nde tespit edilen 750 ve bin 200 metrekarelik iki ayrı yapıyı, henüz temel aşamasındayken yerle bir etti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yıkım çalışmalarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Nilüfer Belediyesi ekipleri, imara aykırı yapılarla ilgili çalışmaları önümüzdeki günlerde de sürdürecek.