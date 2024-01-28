Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ünlü sanatçı İrem Derici’nin 2011 yılında verdiği ilk imza gününden bu yana tüm konser, etkinliklerine giden Gebzeli Sedat Sarıkaya, başarılı şarkıcının hiçbir etkinliğini kaçırmıyor.İSTANBUL (İGFA) - Yaklaşık 13 yıldan beri İrem Derici’nin tüm etkinliklerine gidip sevilen şarkıcı ile sayısız resim çekilen Gebzeli Sedat Sarıkaya’nın albümünü ve foto galerisini görenlerin ağzı açık kalıyor. Sosyal medyadan kendisine Derici’nin fotoğraf çekilmesi yönünde talepler aldığını belirten Sarıkaya, “Çok uzun yıllar önce bir İstanbul’da yer alan bir AVM’de ilk fotoğrafımızı çekildik. O günden beri İrem Derici’nin bütün etkinliklerine giderim” dedi.

İrem Derici ile çekildiği fotoğraflardan albüm yaparak kendisine hediye edeceğini söyleyen Sarıkaya, “Kendisini çok seviyorum. Kar kış demeden Derici’nin tüm etkinliklerine gidiyorum. Derici’nin organizasyonlarında tanıştığım dostlarım da oldu.

İrem Derici ile nice 13 yıllarda bol bol fotoğraf çekilmelere” dedi. Başarılı şarkıcının hayranları Sedat Sarıkaya’nın paylaştığı fotoğraflar sayesinde İrem Derici’deki değişimleri de ilgiyle takip edebiliyor.