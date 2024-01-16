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Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Marmara ve İş Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) ve İntegral Yatırım öncülüğünde düzenlenen ‘Ekonomi ve Finans Buluşmaları;’nda yatırımda yeni alternatifler değerlendirilirken; mevcut ekonomik ortamda var olan riskler ve fırsatlar ele alındı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarından biri olan İntegral Yatırım, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Marmara ve İş Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) ile birlikte Bursa’da yeni bir “Ekonomi ve Finans Buluşmaları”na imza attı.

Yatırım Alternatifleri ve Risk Yönetimi başlığıyla düzenlenen etkinliğe, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya’nın ve İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan’ın açılış konuşmasını yaptığı etkinliğe Bursa iş dünyasından da çok sayıda isim katıldı. Organizasyonda yatırımcılar için risk yönetiminde son dönemde öne çıkan başlıklar, gelecek dönemde iş dünyası için yatırım süreçlerindeki fırsatlar ve dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekildi.

ÇOKLU KRİZLER ÇAĞINDA HEPİMİZE BÜYÜK BİR SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Finansman kaynaklarına erişim zorluğunun son iki yılın en önemli gündem maddelerinin başında geldiğini belirten Ramazan Kaya, “Dünyada resesyon riskiyle dış talepte daralmaya ve ekonomimizde yaşadığımız yapısal sorunlara rağmen sanayicilerimiz ve iş dünyamızla rekabetçiliğimizi korumak için büyük bir uğraş veriyoruz. Son bir yılda 50’ye yakın kentimizde, iş dünyası ve sanayicilerimizle bir araya geldik. Ekonomik zorluklara rağmen büyük bir yatırım iştahına şahit olduk. Bu motivasyonun yatırıma dönüşmesinde en önemli engelin de ekonomideki belirsiz atmosfer ve finansmana erişim olduğunu gözlemledik. Bu durumu Finansmana Erişim Anketimizin 3. Çeyrek Sonuçları’nda da görüyoruz. Her 10 işletmeden 7’si, finansmana erişimin genel olarak zorlaştığını söylerken, yalnızca 3’ü geçmiş döneme göre değişmediğini belirtiyor. Faiz artışlarıyla kredilere erişimde bir rahatlama yaşansa da kredi limit artışı yetersizliği nedeniyle kredi kullanamayanların oranı yüzde 21’den yüzde 28’e çıkmış görünüyor. Her firmanın ikliminin ekonomi, yakıtının ise finansman olduğu çoklu krizler çağında, üretim-yatırım ve istihdam gemisini sağ salim limana ulaştırmak için kamu başta hepimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu bilinç ile Anadolu’nun her yanında iş dünyasına yol rehberliği yaptığımız Ekonomi ve Finans Buluşmaları ile paylaşımlarımızı artırarak istişare mekanizmasına katkı vermeye çalışıyoruz.” dedi.

RİSKLERİ TANIMLAMAK VE YÖNETEBİLMEK HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ

İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan ise finansal okur yazarlığı artırmak, yatırımcılar için alternatif kanallar geliştirmek adına yapılan çalışmaların yeni bakış açıları kazandırmasını umduklarını belirterek, “Türkiye'nin önde gelen aracı kurumlarından biri olarak, uzun yıllardır bireysel ve kurumsal yatırımcıların doğru alternatifleri seçebilmesi ve yatırımcıların hem yerel hem de uluslararası anlamda mevcut riskleri yönetebilmesi adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz makroekonomik konjonktürde riskleri tanımlamak ve yönetebilmek her zamankinden çok daha önemli bir hale geldi. İnanıyorum ki bu etkinlikte öğreneceklerimizle ve birbirimize aktaracaklarımızla riskler karşısında doğru konumlanabilmek çok daha kolaylaşacak.” değerlendirmesini yaptı.