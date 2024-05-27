İş İnsanları Marka Ve Kariyer Zirvesi ünlü isimleri bir araya getirecek.İSTANBUL (İGFA) - Mint Medya ve Organizasyon olarak İlknur Özkuş & Tarık Yalçıntepe imzası, Gökay Kalaycıoğlu ve Bircan Bali sunumu ile 30 Mayıs'ta Greenpark Hotel Oditoryum'da  düzenlenecek olan İş İnsanları Marka Ve Kariyer Zirvesi yıldızlar geçidine sahne olacak . 

Doğukan Ulutaş : "Oyunculuk kariyerimi zirveye çıkaracağım" Doğukan Ulutaş : "Oyunculuk kariyerimi zirveye çıkaracağım"

Sanat, spor, müzik, sinema ve iş dünyasının en başarılı isimlerinin ödüllendirileceği ve şarkılarını seslendireceği bu görkemli gece DreamTürk TV ekranlarından naklen  yayınlanacak.

Ödül gecesinde şıklık yarışı yaşanacak.