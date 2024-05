Selçuklu Belediyesi’nin sıfır atıkta örnek çalışmalarından olan ve zamanı Mayıs ayı itibariyle her ayın ilk Pazar günü olarak güncellenen Selçuklu 2.El Pazarı vatandaşlardan oldukça yoğun ilgi gördü.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin sıfır atıkla ilgili yaptığı önemli çalışmalardan bir tanesi olan Selçuklu 2.El Pazarı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Mayıs ayı itibariyle her ayın ilk Pazar günü olarak güncellenen 2.El Pazarı Yazır Kapalı Pazar Yeri’nde yaklaşık 4 bin vatandaşı ağırladı.

“İSRAFIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Selçuklu Belediyesi olarak çevre ve sıfır atık başlıklarını her zaman gündemlerinde tuttuklarını ve bu konuda ciddi çalışmalar yürüttüklerine vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “İsrafın önlenmesi, kaynakların bilinçli kullanılması ve sıfır atık bilincinin oluşturulması adına birçok projeye imza attık. Selçuklu 2. El Pazarımız da bu projelerimizin içerisinde en çok ilgi görenlerden biri oldu. Selçuklu 2. El Pazarı da toplum bazında farkındalık oluşturan bir projemiz. Bu proje ile amacımız evlerde ihtiyaç fazlası olan eşyaların yeniden kullanılmasını sağlamak ve tüketim çılgınlığının, israfın önüne geçmek. Böylelikle aile bütçesine de katkı sağlanmış oluyor. İkinci el pazarına okulları da dahil eden ilk belediyeyiz. Bu vesileyle de çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren sıfır atık konusunda bilgi sahibi oluyor Vatandaşlarımızdan gelen bu yoğun ilgi üzerine 2. el pazarımızı hafta sonuna aldık. Her ayın ilk Çarşamba günü kurulan pazarımız artık her ayın ilk Pazar günü kuruluyor. Birçok projemizde olduğu gibi bu projemizle de Türkiye’ye örnek oluyoruz. 2. el pazarımıza gösterdiği yoğun ilgiden dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

SELÇUKLU 2.EL PAZARINDA NELER SATILABİLİYOR?

Selçuklu 2. El Pazarı’nda 436’i şahsi, 4’ü okul standı olmak üzere toplam 440 stant bulunuyor. Pazarda fincan takımlarından, tabaklara, giysilerden çantalara, eski kitaplardan, oyuncaklara, küçük elektronik eşyalardan radyolara kadar birçok ürün uygun fiyatlara bulunabiliyor. Her ayın ilk Pazar günü Yazır Kapalı Pazar Alanı’nda süreklilik kazanacak pazarda ücretsiz stant açmak isteyen vatandaşlar Selçuklu Belediyesi hizmet masalarına şahsen başvuru yapabiliyor.