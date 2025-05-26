İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beylikdüzü Belediyesi’nin iş birliğiyle Yaşam Vadisi’nde düzenlenen “Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Festivali” sona erdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Festivali”, 24-25 Mayıs tarihlerinde Yaşam Vadisi’nde yüzlerce İstanbulluyu bir araya getirdi.

Obeziteye karşı farkındalık oluşturmayı, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmeyi ve hareketli yaşamı yaygınlaştırmayı hedefleyen festival, dopdolu programıyla katılımcılara hem bilgilendirici hem de eğlenceli bir hafta sonu yaşattı.

Etkinlik boyunca İstanbul ilçe belediyelerinin açtığı stantlar da sağlıklı yaşam farkındalığına destek oldu. Stantlarda bir yandançeşitli sağlıklı tarifler ikram edilirken bir yandan da çocuklar için birbirinden renkli atölye çalışmaları düzenlendi. Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit ile birlikte festival alanını gezdi.

Katılımcılar festivalin ilk gününde çeşitli sahne gösterileri ve spor aktiviteleriyle hareketli bir gün geçirirkenProf. Dr. Murat Aksoy’un moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide; Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara, Prof. Dr. Mehmet Ünal ve Aziz Aslan, sağlıklı yaşam ve obeziteyle mücadele konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Zumba ve aero dans gösterileri, sahne performansları ve ilçe belediyelerinin stantlarıyla festival coşkusu devam etti. Kapanışıise Beylikdüzü Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile İBB Türk Halk Müziği Topluluğu yaptı.

Festival, her yaştan İstanbullunun katılımıyla renkli anlara sahne olurken, sağlıklı yaşam konusunda farkındalığı artırdı.