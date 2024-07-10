İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ile birlikte ilçede gerçekleştirilen 20 yeni projenin toplu temel atma törenine katıldıİSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediyesi tarafından eğitim, sağlık, spor, yeşil alan ve sosyal kültürel ihtiyaçların karşılanması için geliştirilen 20 projenin toplu temel atma törenine katıldı. CHP Parti Meclisi Üyeleri, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl programa eşlik etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Srebrenitsa Soykırımı'nın yıldönümü anmak için Saraybosna'da olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mesajı okundu. CHP lideri mesajında şunları söyledi:

“Temel atma törenine davetiniz için teşekkür ederim. Soykırımının yıl dönümü nedeniyle Bosna Hersek'e gerçekleştireceğimiz ziyaret sebebiyle aranızda bulunamıyorum. Bugün temelleri atılan projelerin Sancaktepe'nin daha modern ve yaşanabilir bir ilçe olmasında önemli bir adım olacağına inanıyorum. Bu vesileyle halkçı belediyecilik anlayışıyla yurttaşlarımızın hizmetine sunduğunuz projelerin değerli Sancaktepelilere hayırlı olmasını diliyor, şahsınızda törene katılan değerli konuklara sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

İMAMOĞLU: SANCAKTEPE'NİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI ALPER YEĞİN OLACAK

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in Sancaktepe'ye hak ettiği hizmeti, hak ettiği değeri vereceğine inandığını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İş disiplinini ve ahlakını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde birlikte hizmet ettiğimiz dönemde ve daha öncesindeki siyasi görevlerini de biliyorum ve tanıyorum. Göreceksiniz sizlerin de desteğiyle Sancaktepe'nin gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanı Alper Yeğin olacak” diye konuştu.

“Belediye başkanı olmak bir makam sahibi olmak değildir” diyen İmamoğlu, “Yüce bir görev ve yüce bir sorumluluk sahibi olmak demektir. Makamına değil, görevine ve sorumluluklarına odaklananlar en güzel makama zaten kavuşurlar. İnanın hiçbir şeyle değişmeyecek bir biçimde halkın gönlünde taht kurarlar. Biz bu anlayış içinde çalışan bir ekibiz. Bu anlayışı en iyi şekilde temsil etmek zorunda olduğunu bilen bir ekibiz. Makamına değil, görevine ve sorumluluklarına odaklanan herkesle bu kardeşimiz uyum içerisinde el ele çalışırız. Derdi makamı olmasın, vatandaş olsun, sorumlulukları olsun. İnanın, vatandaşa hizmetin partisi olmaz. Vatandaşa hizmetin kutsallığı hiçbir şeyle değişmez, değişilmez. Çok çalışan, aklın, bilimin ve adaletin yolundan ayrılmayan birkaç kişinin değil; halkın, milletinin sözünü dinleyen herkes de ben gönülden çalışırım. Onunla beraber yol yürürüm. İnanın böyle davranan herkes benim gözünde birdir ve çok değerlidir” ifadelerini kullandı.