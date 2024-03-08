İstanbul'da kültürün ve sanatın adresi Üsküdar, Nevmekan Bağlarbaşı Galeri'de 4’üncü Minyatür Sergisi’yle sanatseverlere kapılarını açtı.İSTANBUL (İGFA) - 4’üncü Minyatür Sergisi, Üsküdar Nevmekan Bağlarbaşı Galeri'de sanatseverlere kapılarını açtı.

Birbirinden farklı onlarca eserin yer aldığı sergi yüksek beğeni topladı. Üsküdar’ın simgelerini, değerlerini farklı bakış açılarıyla kalıcı hale getiren sergi açılışında ilçe genelinde dereceye giren eser sahiplerine plaket takdim edildi. 31 Mart tarihine kadar misafirlerini ağırlayacak serginin açılışına Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, eser sahipleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Serginin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, “ Sezon boyunca kültür ve sanatın her rengini sizlerle buluşturmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bugün de 4'üncüsünü düzenlediğimiz minyatür yarışmasının ödül töreni münasebetiyle bir aradayız. Minyatür sanatı geleneksel sanatlar içerisinde özel bir yere sahip olan bir sanatımız. Üsküdar gelenekleri olan bir şehir. Geleceğe nasıl çalışmalar bırakabiliriz diye düşündüğümüzde Üsküdar'a en çok yakışacağını düşündüğümüz minyatürde karar kıldık. İnşallah istikrarlı bir şekilde önümüzdeki yıllarda da yapmaya devam edeceğiz.” dedi.