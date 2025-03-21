Çevre dostu çalışmalarıyla dikkat çeken Bakırköy Belediyesi, “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı. Sıfır Atık Mevzuatı’ndaki tüm kriterleri yerine getiren belediye, “Sıfır Atık Yönetim Sistemi”ni Ana Hizmet Binasının yanı sıra Atatürk Spor ve Yaşam Köyü, İspirtohane Kültür Merkezi, Tarık Akan Konferans Salonu, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde hayata geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbulBakırköy Belediyesi, daha yaşanılabilir bir dünya için çevreye duyarlı çalışmalarını artırdı. Gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Belediye Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binalarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belirlediği sıfır atık mevzuatı çerçevesindeki tüm kriterleri yerine getiren belediye, “Sıfır Atık Belgesi” aldı. “Sıfır Atık Yönetim Sistemi”nin Ana Hizmet Binasının yanı sıra Atatürk Spor ve Yaşam Köyü, İspirtohane Kültür Merkezi, Tarık Akan Konferans Salonu, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde hayata geçirilmesinin ardından alınan bu belge ile Bakırköy Belediyesi’nin çevreye duyarlılığı tescillenmiş oldu.

Kaynak: İGF