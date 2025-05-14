Milli Eğitim Bakanlığı, 12'nci sınıflarda eğitim gören öğrencilerin akademik gelişimlerinin desteklenmesi, kariyer planlamalarına katkı sunulması ve üniversite hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla gelecek yıldan itibaren "Hedef Temelli Destek Eğitimi" dersi verileceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, uygulamanın yürütülmesi için ortaöğretim kurumlarında uygulanan haftalık ders çizelgelerinde değişiklik yapto.

Yeni çizelgelere 12'nci sınıf seviyesindeki öğrencilerin öğrenme eksikliklerini gidermeleri, önceki öğrenmelerini pekiştirmeleri ve yükseköğretime hazırlık süreçlerini güçlendirmeleri için "Hedef Temelli Destek Eğitimi" dersi dâhil edildi. Okul idareleri tarafından öğrenci tercihlerine bağlı olarak planlanacak ders, haftalık 3 ila 6 saat arasında seçilebilecek.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, "Hedef Temelli Destek Eğitimi" dersinin içeriğinde Türk dili ve edebiyatı, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, sosyoloji, psikoloji, mantık, birinci yabancı dil, çağdaş Türk ve dünya tarihi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile Türk kültür ve medeniyet tarihi gibi alan dersleri yer alacak.

Her bir ders için haftalık en az 1, en fazla 3 saat ayrılabilecek.

Dersin kapsamı ilgili öğretim programları esas alınarak zümre öğretmenleri tarafından hazırlanacak. Ders sayesinde öğrenciler, 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar yaşadıkları tüm öğrenme eksikliklerini giderebilecek ve önceki yıllarda edinilmesi gereken ancak çeşitli nedenlerle kazanılamayan bilgi ve becerilerin sistemli bir şekilde telafi edilmesi sağlanacak.

Öte yandan gelecek yıldan itibaren verilmeye başlanacak dersin sonunda öğrencilere herhangi bir not verilmeyecek. Ders kapsamında öğrencilerin gelişimleri izlenecek ve süreç değerlendirme yöntemleriyle öğrencilere geri bildirimler verilerek bireysel destek sağlanacak.

Ayrıca öğretmenler, sınıfta ihtiyaç duymaları hâlinde dersin içeriklerine yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu olan MEBİ'den de erişerek öğrencilerin öğrenme sürecini destekleyecek.