İstanbul’da Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir’de düzenlenen operasyonlarda, 15 ton bonzai üretilebilecek 144 kg uyuşturucu madde, 8,4 milyon uyuşturucu hap ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. 16 zehir taciri yakalandı.ANKARA (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir’de uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Operasyonlarda, yaklaşık 15 ton bonzai üretilebilecek 144 kg uyuşturucu madde, 120,5 kg metamfetamin, 8 milyon 401 bin 500 uyuşturucu hap, 370 litre kimyasal katkı maddesi, 1,6 milyon boş ilaç kapsülü, 130 bin boş ilaç kutusu, 215 kg hap üretiminde kullanılan katkı maddesi, 2 hap basma makinesi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda, 2’si yabancı uyruklu 16 şüpheli zehir taciri yakalandığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1920015212008063076

Bakan Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik ederken, “Uyuşturucu imalatçılarına karşı mücadelemiz, gençlerimizi koruma mücadelesidir. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirin” çağrısı yineledi.