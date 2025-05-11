İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un her yıl düzenlediği Engelliler Haftası Spor Etkinlikleri, İBB Pendik Çamlık Spor Tesisi’nde yapıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı etkinliklerde parkur çalışmaları ve gösteri maçlarıyla birbirinden eğlenceli anlar yaşandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İBB Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü, İBB ÖZGEM ve İBB Spor İstanbul koordinasyonunda, engelli ve engelli olmayan tüm sporcuların kaynaşıp birlikte eğlenebilmesi amacıyla düzenlenen Engelliler Haftası Spor Etkinlikleri, yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik, İBB Pendik Çamlık Spor Tesisi’nde yapıldı.

Etkinliğe 4 yaş ve üzeri 500 engelli, 500 engelli olmayan sporcu ve ebeveynlerle birlikte yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Organizasyonda engelli ve engelli olmayan sporculardan karma takımlar oluşturdu ve hem parkur yarışlarında hem gösteri maçlarında tüm sporcular birlikte mücadele etti.

Engelliler Haftası Spor Etkinlikleri’ne İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Barış Yıldız, İBB Spor Tesisleri Şube Müdürü Mustafa Baştimur, İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk, İBB Spor İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Yıldız ve İBB Engelli Hizmetleri Şube Müdür Yardımcısı Özgür Yurdusev katıldı.

EKREM İMAMOĞLU SİLİVRİ’DEN MESAJ GÖNDERDİ

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan gösteri maçları öncesinde bir de konuşma yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaretinden notlar aktaran Aslan, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettim. Öncelikle tüm annelerin yarınki Anneler Günü’nü kutladığını, bugün bu etkinliğe katılabilmeyi çok istediğini belirtti. ‘Ben her zaman bu memlekete, 16 milyon İstanbulluya hizmet etmeye çalıştım. Engelli kardeşlerimize hizmet etmeye çalıştım. Çocuklara hizmet etmeye çalıştım. Bunun için kreşler, yurtlar, kent lokantaları açtım. Yaşam vadileri, engelli merkezleri yaptım. Tüm çalışma arkadaşlarımla beraber ben sadece İstanbulluya, İstanbullulara hizmet etmek için mücadele ettim’ dedi. Kendisi Silivri’de de hiç durmadan İstanbullulara, Türkiye’deki tüm vatandaşlarımıza, engelli kardeşlerimize, çocuklara, gençlere, kadınlara hizmet etmek için gece gündüz mücadele veriyor. Ekrem İmamoğlu sadece engelli vatandaşlara, buradaki güzel insanlara, çocuklara, kadınlara hizmet ettiği için cezalandırılıyor olabilir ama onu dört duvar arasında tutmak onun çalışmasına engel olacak bir durum değil” dedi.