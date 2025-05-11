Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 11. Geleneksel Trafik Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turu ve ödül törenine katıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 11. Geleneksel Trafik Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turu ve ödül törenine katıldı.Demokrasi Meydanı’ndan organizasyonun başlatan Başkan Alemdar, Millet Bahçesi’nde gerçekleşen ödül töreninde çekilişle 10 kişiye bisiklet ve bisiklet kaskı hediye etti.

PROGRAM YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Oldukça yoğun ve renkli görüntülere sahne olan organizasyona, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, büyükşehir bürokratları, bisiklet severler, aileler ve çocuklar katıldı.

BİSİKLET KULLANIMININ ARTMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ödül töreninde konuşan Başkan Alemdar, “Şehir genelinde bisikletin daha aktif bir ulaşım aracı haline gelmesi için bu tür organizasyonlara önem veriyoruz. Böylesine renkli ve önemli bir organizasyonda sizlerle birlikte olmak mutluluk verici. İnşallah şehrimizde bisiklet kullanımının artması noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“KATILIMLARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Başkan Alemdar sözlerini şöyle sürdürdü, “Bisiklet kullanımı, çevre dostu bir ulaşım aracı olmasının yanı sıra doğamızı da koruyor. Ayrıca şehir içi ulaşımda alternatif sunuyor. Bugün burada çekilişle 10 kişiye bisiklet ve bisiklet kaskı hediye ediyoruz. Kazanan hemşehrilerimize kazasız belasız kullanmalarını diliyorum ve katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Katılımcılar etkinlik sonunda hep birlikte bisiklet turu yaparak farkındalık oluşturdu.

