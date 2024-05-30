İstinye Üniversitesi (İSÜ) koordinatörlüğünde düzenlenen ‘İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları Konferansı’nda alanında uzman isimler bir araya gelerek işaret dilini ve çalışmalarını masaya yatırdı.İSTANBUL (İGFA) - İstinye Üniversitesi (İSÜ) koordinatörlüğünde düzenlenen ‘İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları Konferansı’ Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirildi.

Stockholm Üniversitesi, HUMAK Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye Sağırlar Konfederasyonu ve İşaret Dili Tercümanları Derneği’nin ortak çalışmasıyla hazırlanan konferansa AB komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı da destek verdi.

EDUSIGN Proje Koordinatörü Dr. Ülkü Kölemen, İşaret Dili Tercümanları Derneği Başkanı Banu Türkuğur Şahin, Türkiye Sağırlar Konfederasyonu Başkanı Orkun Utsukarcı ve İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Gülen’in açılış konuşmalarıyla başlayan konferans sunumlarla devam etti. Hibrit gerçekleştirilen konferansta sağırların eğitim ve iletişimde eşit erişim hakkı için yürütülen çalışmalara ilişkin dokuz ayrı sunum yapıldı. Erasmus+ programları kapsamında yürütülmekte olan proje ile ilgili gerçekleştirilen konferans, dört ayrı oturumda düzenlendi.

Açılışta konuşan İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Gülen, projenin eğitim, araştırma ve topluma katkı noktasında önemine dikkat çekerek, “Sorumluluklarımızın üçünü de bünyesinde barındıran, odağında toplumun dezavantajlı bir gurubu için engelleri kaldırmaya yönelik ürün geliştirmek olan bu çok özel proje, üniversitemizin toplum için bilim yaklaşımını temsil eden örneklerden birisi olmuştur" dedi.

İşaret Dili Tercümanları Derneği Başkanı Banu Türkuğur Şahin, proje hedeflerinden olan İşaret Dili Tercümanlığı Müfredat programı konusunda ön görüşlerini dile getirdiği konuşmasında çalışmanın Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkat çekerek çok değerli olduğuna vurgu yaptı. ODTÜ öğretim üyesi Dr. Dilay Z. Karadöller, “Geç İşaret Dili Edinimi” konulu sunumunda bilimsel çalışmalarını da sunarak işaret dili öğrenimine dair veriler paylaştı.

İstinye Üniversitesi’nde işaret dili eğitimi alanında da ders vermiş olan, Hollanda Max Planck Psiko-Dilbilim Enstitüsü Doktora öğrencisi Hasan Dikyuva, yaptığı sunumda Türk işaret dili çalışmalarının günümüze kadar geçirdiği evrelerden bahsetti. İşaret dili konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Dikyuva, bir başka sunumunda ise işaret dili hazırlık (sınıfı) eğitimi konusunda görüşlerini dile getirdi.

İŞARET DİLİNE DAİR SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SIRALANDI

Samet Demirtaş ise Türkiye İşitme Engelliler Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan, erken çocukluk döneminde işaret dili gelişimine katkıda bulunacak yenilikçi yaklaşım ve teknolojileri kullandıkları “İki-Dilli Öyküler” isimli çalışmayı anlattı. İşaret dili eğitiminin sorunlarını anlatan İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Dr. Hasan Hüseyin Selvi de “Dünden Bugüne İşaret Dili Eğitimi Sorunları” konulu sunumunda sorunlarla birlikte çözüm önerilerini de sıraladı.