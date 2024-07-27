Şükrüköy, Seydiköy ve Kadıköy de 2.kat sathi asfalt kaplama çalışmalarına başlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Vatandaşlarımızın şikayetine neden olan yolla ilgili olarak, başlayan çalışmaları yerinde takip eden CHP Edirne İl Genel Meclis Üyesi Aladdin Öztürk ile Mehmet Güneş Yılmaz, çalışmalar konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Öztürk ve Güneş çalışma ile ilgili olarak yaptıkları açıklamada “Yenilenen yollarımız sayesinde ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecek, vatandaşlarımıza büyük fayda sağlayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İlçemize, köylerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”