İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların yaz boyunca sivrisinek sorunu yaşamaması için önlemlerini artırdı. Toplam 588 kişilik uzman kadroyla yürütülen çalışmalarda, 39 ilçedeki 120 bin 485 noktada düzenli vektör mücadelesi yapılıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, başta sivrisinek olmak üzere her türlü vektörle mücadelesine aralıksız devam ediyor. İstanbulluların rahat bir yaz geçirmesi adına yürütülen çalışmalar, kent genelinde sürdürülüyor.

Toplam 182 ekip ve 588 kişilik uzman kadroyla 39 ilçede görev yapan Vektörle Mücadele Ekipleri, 120 bin 485 potansiyel üreme alanında düzenli uygulamalar gerçekleştiriyor. İBB vektörlerle mücadele ekipleri; başta su birikintileri, göl-göletler olmak üzere dereler, su kanalları ve mezarlıklarda çalışmalarını yürütüyor.

39 İLÇENİN TAMAMINDA MÜCADELE ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Birimi, 39 ilçenin tamamında çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Özenle yürütülen çalışmalarla, sivrisinek, karasinek, fare, kene, hamamböceği gibi vektör (taşıyıcı) popülâsyonların, biyolojik zincirde tamamen yok edilmeden, insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması hedefleniyor.

Vektörle mücadele çalışmaları kapsamında, kültürel mücadeleye de yer veriliyor. Ekipler, İstanbullulara bilinçlendirici broşürler dağıtılıyor.