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Tatbikatta, bölük timlerinin atış senkronizasyonu ve gece manevra yetenekleri başarıyla sergilendi.

Gece koşullarında gerçekleştirilen tatbikat, tugayın muharebe kabiliyetlerini test etmek ve harbe hazırlık seviyesini artırmak amacıyla düzenlendi.

55’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Gelibolu’da gece Bölük Timi Atışlı Arazi Tatbikatı gerçekleştirdi. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, 30 Nisan 2025’te Gelibolu’daki Kazanağzı Atış ve Atışlı Tatbikat Alanı’nda 55’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen Bölük Timi Atışlı Arazi Tatbikatı’na ait görüntüleri paylaştı.

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